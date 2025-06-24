Мастер-классы и кинопоказ пройдут в парке в Раменском на этой неделе

Насыщенная программа летних активностей на свежем воздухе ждет посетителей Раменского парка. Для жителей и гостей округа подготовили творческие мастер-классы, танцевальные программы, веселые старты и другие бесплатные мероприятия.

Во вторник, 24 июня на площадке «Лира» с 14:30 до 17:20 для детей проведут веселые старты и мастер-классы по изготовлению поделок своими руками. 27 июня с 14:15 до 19:00 посетители парка смогут поучаствовать в спортивных эстафетах, ретро- и молодежных танцевальных программах и мастер-классе по созданию гипсового барельефа. В этот же день в 21:40 на площадке «Лира» начнется кинопоказ.

В субботу, 28 июня, с 8:30 до 11:00 коллектив «Вдохновение» проведет занятия для любителей танцев, а студия «Капилина» — мастер-класс по гавайским танцам.

В воскресенье, 29 июня, в парке состоятся занятия по пилатесу, веселые старты, творческий мастер-класс, а также ретро- и молодежные танцевальные программы.