Финал всероссийских игр школьников начался в Подмосковье

В Подольске состоялось торжественное открытие финальных соревнований регионального этапа школьных игр «Президентские состязания». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
За возможность представить Подмосковье на всероссийском этапе, который пройдет в сентябре в детском центре «Орленок», будут соревноваться 18 команд пятиклассников. Всего в финал вышли 162 ученика — победители школьных, муниципальных и областных этапов.
Программа соревнований включает спортивное многоборье, легкоатлетическую эстафету, подвижные игры и теоретический конкурс. Как уточнили в ведомстве, «Президентские состязания» — это не только проверка спортивных навыков, но и отличная возможность для школьников из разных городов подружиться и обменяться опытом.
Артистка ансамбля песни и танца МВД умерла после побоев и изнасилования в Москве
Мошенники начали вымогать у детей деньги за якобы допуск к ЕГЭ или ОГЭ
Советники «евротройки» и США встретятся в Стамбуле в день российско-украинских переговоров
Ферма по выращиванию осетров открылась в Луховицах
ФСБ задержала шесть человек за поджоги по указке спецслужб Украины
Ремонт дорог в городе Куровское начался в Орехово-Зуевском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте