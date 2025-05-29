Финал всероссийских игр школьников начался в Подмосковье

В Подольске состоялось торжественное открытие финальных соревнований регионального этапа школьных игр «Президентские состязания». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

За возможность представить Подмосковье на всероссийском этапе, который пройдет в сентябре в детском центре «Орленок», будут соревноваться 18 команд пятиклассников. Всего в финал вышли 162 ученика — победители школьных, муниципальных и областных этапов.

Программа соревнований включает спортивное многоборье, легкоатлетическую эстафету, подвижные игры и теоретический конкурс. Как уточнили в ведомстве, «Президентские состязания» — это не только проверка спортивных навыков, но и отличная возможность для школьников из разных городов подружиться и обменяться опытом.