Финал военно-патриотического конкурса прошел в Котельниках

Традиционные соревнования «Готов служить России!» провели в городском округе уже в 23-й раз. Завершающий четвертый этап конкурса состоялся в корпусе «Навигатор» школы № 2.

Состязания дали старшеклассникам возможность проверить свои знания, силу и ловкость. Молодые люди соревновались в стрельбе и лыжных гонках, а также сдавали нормативы ГТО.

В финале организаторы подготовили семь испытаний. Участники демонстрировали строевую подготовку и действия отделения по сигналу гражданской обороны, знание медицины и воинских званий, основ радиационной, химической и биологической защиты выполняли разборку и сборку автомата, а также выступали в творческом конкурсе. В жюри конкурса вошли представители Ассоциации ветеранов СВО, военнослужащие, ветераны боевых действий и правоохранительных органов.

В итоге победу одержала команда школы № 1, на втором месте — школа № 3, а замкнула тройку призеров школа № 2. Награды также получили участники, показавшие лучший результат в индивидуальных номинациях.