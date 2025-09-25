Финал V сезона программы «Стратосферный спутник» прошел в Черноголовке

Организаторами программы выступили Госкорпорация «Роскосмос» и компания «Стратонавтика» при поддержке АНО «Центр городского развития». Команды, приехавшие в Черноголовку, не просто представили свои разработки, но и получили знания и опыт от ведущих экспертов и спикеров отрасли.

На финальном этапе участникам предстояло осуществить реальный запуск своих спутников на стратосферном зонде и провести испытания. Спутники отправились на высоту около 25 километров, где условия среды приближены к космическим. И, как говорят сами участники, подобное мероприятие — это огромный опыт в любимом деле.

В Черноголовку приехали школьники и студенты из 14 регионов России. Из 62 заявок были отобраны 12 лучших проектов в трех лигах: «Стратонавты-кандидаты», «Стратонавты-испытатели» и «Стратонавты-исследователи». Задачей каждой команды было создать научный эксперимент для наноспутника формата CubeSat.

Команда из Владимира «Путь к звездам» провела исследование поведения бесколлекторного мотора в стратосфере.