Финал спортивной игры «Орленок» прошел на территории школы № 7 в Дубне

В 2025 году финал военно-спортивной игры «Орленок» в этом году провели на территории школы № 7 в Дубне, где обустроили общевойсковую полосу препятствий. Участие в состязании приняли 10 команд.

Игру посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Военные оценивали навыки школьников и студентов быстро бегать, разбирать и собирать автомат. Ребята должны были преодолеть лабиринт на пять изгибов, перепрыгнуть стену высотой два метра, пробежать по «разрушенному мосту» и многое другое. Во время прохождения полосы препятствий участники установили несколько личных рекордов по скорости.

Победителями венно-спортивной игры «Орленок» стали ученики школы № 10. Среди студентов первыми стали учащиеся дубненского подразделения «Дмитровского техникума».

«Соревнования проводят в Дубне больше 25 лет. Молодое поколение должно быть воспитано в духе патриотизма. И в образовательных учреждениях мы проводим большую воспитательную работу, чтобы каждый из ребят понимал, он — будущий защитник Родины», — подчеркнул глава городского округ Дубна Максим Тихомиров.