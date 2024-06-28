Финал Спартакиады трудящихся пройдет в Мытищах 6 июля

В Парке Мира на стадионе пляжных видов спорта состоится заключительный XVI этап Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи. На этот раз в центре внимания — пляжный футбол среди команд мытищинских предприятий.

С сентября 2023 года участники Спартакиады соревновались в различных дисциплинах, включая полосу препятствий, мини-футбол, волейбол, картинг, бильярд, лыжные гонки, настольный теннис, скалолазание, плавание, легкоатлетическую эстафету, городошный спорт, петанк, дартс, стритбол и пляжный волейбол. Теперь все взгляды обращены к последнему событию сезона — пляжному футболу.

Соревнования начнутся в 11:00 на стадионе пляжных видов спорта. Каждая команда будет состоять из восьми человек. Участие в мероприятии принимают сотрудники мытищинских предприятий старше 18 лет.

На День физкультурника будут подведены итоги общего зачета Спартакиады сезона 2023/2024. Команды, занявшие первые три места, получат кубки. Команда-победитель получит Переходящий Кубок с гравировкой наименования организации и сезона.

Отметим, что это мероприятие уже стало доброй традицией для Мытищ и предоставляет отличную возможность для сплочения коллективов и продвижения здорового образа жизни среди жителей округа.

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