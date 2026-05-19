Финал школы начинающих предпринимателей прошел в Наро-Фоминске

Финал муниципальной проектной школы «Начинающий предприниматель» состоялся на базе школы № 7. Более 120 участников из 14 команд образовательных учреждений защищали свои проектные задания перед заказчиками, в лице которых выступали представители местного бизнеса.

Проектные решения конкретных задач — для ребят это не просто увлекательная викторина, а непосредственное участие с эффектом полного погружения в производственный процесс. Начинающих инженеров, разработчиков, проектировщиков курировали действующие сотрудники предприятий, которые вели своих подопечных от этапа начальной идеи до реализации задумки. Ученики Атепцевской школы, например, помогали решить проблему производственной линии компании «Элинар» на заводе электроизоляционных материалов.

Командная работа и возможность окунуться в трудовую деятельность — это не только бесценный опыт, но и реальный стимул для молодежи, определиться в выборе будущей профессии, признаются сами участники.

Яркие впечатления от, наконец, завершенной работы еще больше усилила церемония награждения. Ребята получили дипломы, благодарности, подарочные сертификаты, а еще наставники приготовили для своих подопечных памятные сувениры и другие ценные подарки. С пустыми руками с финала не ушел никто.

По результатам экспертной комиссии защита всех проектов прошла успешно. Представители предприятий уже заинтересовались идеями молодых оптимизаторов. В этом году одна из команд выступит на расширенном заседании промышленной палаты округа со своим прототипом, а еще несколько участников проектной школы продолжат сотрудничать с местными предпринимателями.