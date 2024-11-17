Финал школьной национальной технологической олимпиады прошел в Ногинске

В Ногинске Богородского округа состоялся решающий этап школьной Национальной технологической олимпиады Junior по компетенции «Технологии и космос». Участники спланировали и реализовали исследовательскую спутниковую миссию.

Финал конкурса организовали на базе Центра образования «Богородский». В Ногинск приехали участники из Балашихи и Егорьевска. Ребят ждали командные соревнования по решению многокомпонентной инженерной задачи, которую разместили на онлайн-платформе с автоматической проверкой.

Богородский округ в этом году стал площадкой для проведения финала регионального этапа национальной технологической олимпиады по трем направлениям: «Технологии и космос», «Технологии и среда обитания» и «Технологии и компьютерные игры».

Соревнования прошли еще в 57 регионах страны. По итогам состязаний шесть лучших команд в каждой сфере в России получат приглашение на слет Национальной технологической олимпиады Junior, который состоится в конце декабря в Подмосковье.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».