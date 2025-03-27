Финал Школьной лиги по волейболу прошел в Наро-Фоминске

Финал Школьной лиги по волейболу прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мелодия» в Апрелевке. Победители и призеры отправятся защищать честь Наро-Фоминского округа на региональном этапе.

Церемонию открытия возглавил президент физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация волейбола Наро-Фоминского городского округа» Мотовилов Илья. Он отметил, что такие соревнования развивают командный дух и популяризируют этот вид спорта.

На площадке встретились сильнейшие команды общеобразовательных учреждений. Первое место среди мальчиков заняла сборная школы № 3 в Апрелевке. Они продемонстрировали технику и слаженность. Немного очков не хватило до первого места команде Апрелевской школы № 1. Бронзовыми призерами стали ребята из Алабинской школы.

Среди девочек первое место заняла команда школы № 1 в Апрелевке, второе — школы № 3. Бронзу завоевали девушки из Атепцевской СОШ.

Илья Мотовилов вручил победителям медали. Он пожелал им успехов на региональном этапе, который обещает быть не менее увлекательным и интересным.