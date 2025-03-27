Финал Школьной лиги по волейболу прошел в Наро-Фоминске
Финал Школьной лиги по волейболу прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мелодия» в Апрелевке. Победители и призеры отправятся защищать честь Наро-Фоминского округа на региональном этапе.
Церемонию открытия возглавил президент физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация волейбола Наро-Фоминского городского округа» Мотовилов Илья. Он отметил, что такие соревнования развивают командный дух и популяризируют этот вид спорта.
На площадке встретились сильнейшие команды общеобразовательных учреждений. Первое место среди мальчиков заняла сборная школы № 3 в Апрелевке. Они продемонстрировали технику и слаженность. Немного очков не хватило до первого места команде Апрелевской школы № 1. Бронзовыми призерами стали ребята из Алабинской школы.
Среди девочек первое место заняла команда школы № 1 в Апрелевке, второе — школы № 3. Бронзу завоевали девушки из Атепцевской СОШ.
Илья Мотовилов вручил победителям медали. Он пожелал им успехов на региональном этапе, который обещает быть не менее увлекательным и интересным.
Финал Школьной Лиги по волейболу в Наро-Фоминске стал праздником единства и дружбы.
«Победители и призеры получили возможность представлять свои школы на более высоком уровне, и мы все надеемся увидеть их успехи на региональных соревнованиях. Пусть эти ребята продолжают развиваться, воспитывать в себе силу духа и уверенность в своих силах. Будем ждать с нетерпением следующих встреч на спортивной арене, где молодое поколение будет вновь радовать нас своими достижениями в волейболе и других видах спорта», — подытожил президент местной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация волейбола Наро-Фоминского городского округа» Мотовилов Илья Владимирович.