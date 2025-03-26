Финал школьной лиги по стритболу прошел в Балашихе

Второй сезон соревнований по стритболу в рамках школьной лиги завершился в Балашихе. Финальные матчи, прошедшие 25 марта на стадионе «Труд», собрали лучшие команды юношей и девушек.

В финальные игры пробились четыре команды: «Атом» из школы № 4, «Балли» из Балашихинского лицея, «Земский фрегат» из Земской гимназии и гимназия № 9. Два других коллектива — «Авиаторы» из школы № 30 и «Авангард» из школы № 12 — принимали участие в обоих турнирах.

Среди девушек первое место заняла команда школы № 12, одержавшая победу над «Авиаторами» из школы № 30 со счетом 7:6. В течение матча будущие чемпионки несколько раз уступали, но своевременный тайм-аут помог им собраться. Бронзу получила команда «Атом» из школы № 4, одержав победу над Балашихинским лицем со счетом 6:4.

Кульминацией турнира стал финал среди юношей, где встретились школы № 30 и Земская гимназия. «Авиаторы» из школы № 30, ставшие победителями турнира, одержали победу в напряженном матче со счетом 7:5. Бронзовые медали завоевала школа № 12.

В завершение турнира были объявлены самые полезные игроки — Софья Игнатьева и Ярослав Литвинов. Награждал победителей глава округа Сергей Юров.

Школьная лига была запущена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом сезоне она охватывает уже 11 городов Подмосковья.