Финал проекта «Театральный поединок» пройдет в Подмосковье 30 ноября

Финал пятого сезона молодежного проекта «Театральный поединок» пройдет на Большой сцене Московского Губернского театра 30 ноября. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В проекте участвуют 32 театральных коллектива из 26 городов Подмосковья. В течение года юные актеры демонстрировали свои навыки в образовательной и конкурсной программах. Для художественных руководителей, педагогов и директоров Домов культуры Подмосковья проводили лекции и выступления экспертов в области театрального искусства.

В финал проекта вышли ТЮЗ КДЦ «Зимний театр» из Орехово-Зуева, Детская театральная школа «Семь Я» из Долгопрудного и студия «ArtRise» из Ликино-Дулева. Финалистов оценит жюри из деятелей российского театра. Почетными гостями станут педагоги и мастера творческих вузов, актеры, режиссеры и представители креативных индустрий.

Вечер завершится гала-концертом, церемонией закрытия, а также награждением участников и победителей.