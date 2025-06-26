Финал проекта подготовки руководителей в сфере образования пройдет в Подмосковье

В Корпоративном университете развития образования прошло заключительное очное занятие участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Проект помогает готовить будущих руководителей школ и колледжей региона, а также создает сообщество управленцев, готовых внедрять современные подходы в образовании. Финальное занятие посвятили практическим навыкам управления и эффективному общению в команде. Участники учились развивать эмоциональный интеллект, правильно выражать свои мысли, управлять эмоциями в рабочей обстановке и выстраивать командную работу.
Помимо этого, на встрече обсудили, как можно использовать искусственный интеллект и технологии для упрощения управленческих задач и принятия решений на основе данных. Теперь участникам предстоит финальный этап — подготовка и защита своих проектов. По их итогам будет решаться вопрос о включении кандидатов в кадровый резерв Московской области.
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