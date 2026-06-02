Финал «Президентских спортивных игр» определил лучших школьников Подмосковья

1 июня завершился региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в городском округе Люберцы. В соревнованиях приняли участие 96 юных спортсменов из восьми муниципальных образований Московской области.

Ребята соревновались в баскетболе, легкой атлетике, футболе, настольном теннисе и волейболе.

«Финал „Президентских спортивных игр“ в Люберцах показал: у школьного спорта Подмосковья большое будущее», — отмечают организаторы регионального этапа.

По итогам соревнований определены победители и призеры:

- первое место — команда школы №32 (городской округ Мытищи); - второе место — команда школы №54 (городской округ Люберцы); - третье место — команда Одинцовской лингвистической гимназии (Одинцовский городской округ).

Все участники регионального финала получили дипломы Министерства образования Московской области, подарки и спортивный инвентарь. Победителям и призерам вручены кубки и медали.

Команда-победитель представит Московскую область на Всероссийском этапе «Президентских спортивных игр», который пройдет с 9 по 29 сентября 2026 года во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае.