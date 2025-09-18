Финал первенства по автокроссу пройдет в Химках 20 сентября

20 сентября в Химках состоятся финалы первенств Москвы и Московской области по автомобильному кроссу для багги и кузовных классов. Соревнования проведут на трассе стадиона технических видов спорта.

Финалы состоятся в рамках Кубка Kramar Motorsport. Они соберут юных спортсменов четырех возрастных и технический категорий: «кросс Д3 — мини», «кросс Д2 — юниор», «кросс Д3 — 250» и «кросс Багги 600».

Городской округ Химки представят юные пилоты из команды имени русского солдата Евгения Родионова Дома юных техников «Интеграл».

Вход на соревнования свободный. Заезды начнутся в 11:00 по адресу: квартал Старбеево, улица Ленина, дом 1е.

Для гостей организуют удобную парковку, фудкорт, зрительские зоны с отличным обзором стартовой решетки, важнейших поворотов и линии финиша. Комментировать соревнования будет спортивный судья всероссийской категории Алексей Морозов.