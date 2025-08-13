Финал открытого первенства по настольному теннису прошел в Истре

В спортивном комплексе «Арена-Истра» состоялся финал летнего открытого первенства муниципального округа Истра по настольному теннису. Соревнования, стартовавшие 12 июня в День России, завершились в символичный день — 85-летие Дня физкультурника.

На начальном этапе соревнований участие в турнире приняли 83 спортсмена из Истры, Москвы, Рузы, Лотошино, Дедовска, Красногорска, Тулы и Солнечногорска. В командном зачете сразились 19 коллективов, но в финал вышли только восемь сильнейших по итогам четырех туров. Состязались в первенстве как опытные спортсмены, так и те, кто только начал свой путь. В этом году самой юной участницей финала стала 16-летняя Дарья Игнатьева, а самым взрослым — 75-летний Анатолий Пихарев.

Отметим, что соревнования по настольному теннису в муниципальном округе Истра проводят уже в четвертый раз. С каждым годом количество участников увеличивается. Все финалисты получили памятные значки и дипломы, а призеры — кубки и грамоты.