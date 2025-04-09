Финал открытого чемпионата по программированию прошел в Ленинском округе

Провели чемпионат сеть школ программирования «KIBERone» и местное отделение «Движения Первых». Как рассказала председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова, в организации функционирует направление «Наука и технологии».

«Мы всегда открыты для новых инициатив и мероприятий, особенно в сфере технологий, играющих ключевую роль в современном мире. Проектов в этой области не так много, поэтому мы с удовольствием откликнулись», — добавила она.

Интеллектуальные соревнования проходили как для младших школьников на языке программирования «Scratch», так и для старших учеников на «Python». Ребята из младшей группы разрабатывали собственные игровые проекты, а взрослые участники работали над созданием игры «Камень, ножницы, бумага».

Лидерами состязаний стали Дмитрий Сизов и Маргарита Груздева. Участникам чемпионата вручили памятные призы и награды.

По словам заместителя начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ларисы Лазаревой, специальности, связанные с информационными технологиями сегодня очень востребованы.

«Я поздравляю всех с успешным окончанием чемпионата и желаю всем дальнейших побед», — сказала Лариса Лазарева.