Финал осенней игры КВН за Кубок главы округа прошел в Мытищах

В Молодежном центре «Импульс» состоялся финал игры КВН «Кубок главы городского округа Мытищи». Это яркое событие собрало команды молодых из Мытищ и Гжельского государственного университета.

Участники продемонстрировали свои таланты в креативном приветствии, шутках экспромтом и подготовке интересного номера. Каждая команда старалась удивить жюри и зрителей своей уникальной изюминкой, делая каждое выступление непохожим на предыдущее.

Особое внимание было уделено не только участникам, но и болельщикам, чья активная поддержка заряжала команды на успех. По итогам игры Кубок главы завоевала команда «Мы такие» из Гжельского государственного университета. А самыми энергичными болельщиками стали ребята, поддерживающие команду «Огнеупорные» из мытищинской школы № 9.

Это мероприятие стало настоящим праздником юмора и творчества, объединившим молодежь в стремлении к самовыражению и дружескому соперничеству.

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