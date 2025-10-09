Финал областного конкурса талантов прошел в Дмитрове

В Дмитрове прошел финал областного конкурса «Таланты Первых Подмосковья» в номинациях «Вокал» и «Живопись». В нем приняли участие юные артисты из 15 муниципалитетов Московской области. Мероприятие организовали при поддержке администрации муниципального округа.

Участников поприветствовали депутат Московской областной Думы Марина Шевченко. Она пожелала конкурсантам удачи, а активисты «Движения первых» в ответ вручили ей подарок — набор брендированной продукции.

В состав жюри в номинации «Вокал» вошли Роман Ковалев — музыкант, лауреат всероссийских, международных конкурсов, руководитель вокально-инструментальной студии звукозаписи Kovalev Records, художественный руководитель филиала «Княжево» ЦДК «Созвездие»; Александр Сербин — певец, шоумен, автор песен, выступавший на одной сцене с Николаем Басковым, Ларисой Долиной, Димой Биланом и другими звездами; Иван Аверкин — артист, преподаватель, лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник телепроекта «Ярче звезд», участник музыкальных проектов Ларисы Долиной, Григория Лепса. Роман Ковалев учредил специальный приз — сертификат на бесплатную запись песни в его профессиональной студии, а Иван Аверкин провел мастер-класс.

В номинации «Живопись» представили множество работ на выставке. После подсчета оценок участников ждал мастер-класс по коллажированию от партнера конкурса, мастера своего дела, графического дизайнера фиджитал-проекта «Удобный город» Кирилла Дахова.

«Проведение такого значимого для Подмосковья конкурса на нашей земле — это большая честь и ответственность. Мы видим, с каким энтузиазмом молодежь раскрывает свои таланты, и наша задача — создавать все условия для их реализации. Убежден, что подобные проекты не просто выявляют одаренных детей, но и формируют сильное, творческое будущее для всего нашего региона», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Гала-концерт областного конкурса «Таланты Первых Подмосковья» пройдет в Центральном дворце культуры «Созвездие», где объявят имена победителей и призеров во всех номинациях. В программе мероприятия — выступления лучших конкурсантов.