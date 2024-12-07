Финал муниципального конкурса красоты пройдет в Люберцах 8 декабря

Участницы конкурса «Люберецкая краса — 2024» находятся в напряженной подготовке к финальному этапу, который состоится 8 декабря в Культурно-просветительском центре Люберец. Организатором мероприятия выступили местное отделение «Молодой гвардии единой России» и администрация муниципалитета.

В течение месяца конкурсантки активно репетируют дефиле в вечерних платьях под руководством Антонины Чоригдишян, основателя школы-студии танцев «Эволюция». Девушки также посетили международную выставку изобразительного искусства «Вечная женственность», на которой представлены работы художников из разных стран. В рамках подготовки они прошли мастер-класс по ораторскому мастерству от Марии Калугиной, где изучили основы вербального и невербального общения и отточили навыки работы с голосом.

Дополнительно участницы приняли участие в творческом мастер-классе по рисованию акрилом под руководством Полины Бутиной, где создали картины с изображением фламинго. Викторина от «Шейкер Квиз Люберцы» также стала ярким событием, где команды финалисток и организаторов вошли в топ-10 лучших, а многие участницы получили призы от спонсоров.

Завершающим этапом подготовки стало создание пряничных домиков в резиденции Деда Мороза под руководством Ольги Макеевой. Конкурсантки освоили основы пряничного искусства и научились рисовать айсингом, создав яркие новогодние шедевры.

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