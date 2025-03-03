Финал муниципального этапа спортивного фестиваля по стрельбе прошел в Мытищах

Соревнования «Ворошиловский стрелок» в школе № 3 собрали около 150 подростков из образовательных комплексов муниципалитета. Четыре команды юнармейцев боролись за выход в региональный этап, а 76 ребят состязались за почетный знак в личном зачете.

В конкурсной части спортивного фестиваля участникам нужно было выполнить элементы комплекса ГТО — стрельбу из пневматической винтовки, сборку автомата Калашникова, метание гранаты и отжимания. В творческой части команды показали выступления, посвященные история звания «Ворошиловский стрелок».

В квалификационный круг входили стрельба из положения стоя, а также сидя или лежа Также необходимо было продемонстрировать навыки в сборке автомата.

Представитель регионального отделения ДОСААФ, при поддержке которого прошло мероприятие, инструктор Вадим Синицын отметил, что такие соревнования становятся с каждым годом все более популярными у молодежи.

На торжественном открытии фестиваля почетный знак «Юный ворошиловский стрелок» получил победитель первого этапа окружных соревнований, который состоялся в декабре, Федор Титков из школы № 3 имени Бориса Феофанова. Спортсмен серьезно готовился к турниру: изучал теоретическую часть, практиковал технику исполнения выстрелов. «Этот знак очень важен для меня. Теперь с честью ношу звание юнармейца», — поделился Федор.

Лучшие результаты на соревнованиях в командном зачете показали ребята из школы № 3. В личном зачете победила Екатерина Королева. Команда юнармейцев будет представлять Мытищи на региональном этапе, который состоится в апреле в Богородском округе.