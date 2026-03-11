Финал муниципального этапа Единой школьной лиги завершился в Люберцах

Соревнования прошли 10 марта во дворце спорта «Триумф». Участие приняли 27 команд из всех школ округа — более 2000 юных спортсменов.

По итогам состязаний определились шесть команд, которые представят Люберцы на региональном этапе. В футзале лучшей стала гимназия № 4. В волейболе среди девушек победил лицей № 4, среди юношей — гимназия № 46. В шахматах победу одержала гимназия № 41, в стритболе среди девушек — гимназия № 1, среди юношей — лицей № 3.

Награды вручал амбассадор лиги, бывший форвард сборной России по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка Руслан Пименов. Глава округа Владимир Волков поздравил победителей и пожелал успехов на региональном этапе.

Проект Единой школьной лиги стартовал по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в октябре прошлого года и объединил порядка 4000 команд — более 36 000 юных спортсменов.