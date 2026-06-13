Финал международной игры «Наследники Победы» в парке «Патриот». Как это было?
В парке «Патриот» состоялся финал международной игры «Наследники Победы»
Отразить атаку противника, эвакуировать раненых, оказать первую помощь: участники международной молодежно-военной спортивной игры «Наследники Победы» прошли финальный этап тактических соревнований. Игра на местности, дорога победителей парка «Патриот» — это 32 команды суворовцев, нахимовцев, кадетов, обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны, а также силовых министерств и других ведомств.
В финальный день участники разделились на две армии, поднялись по тревоге и отправились в место дислоцирования. Командиры проложили маршрут, и на поле ребята отразили атаку противника, эвакуировали раненых, оказали им первую помощь, разминировали участок местности.
Победителем международного этапа стала команда России. Ее представили юноармейцы Самарской области. Второе место — у республики Беларусь, воспитанники Минского суворовского военного училища. Третьей стала команда Узбекистана.