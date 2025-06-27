Финал культурного фестиваля «Каникулы» пройдет в «Горках Ленинских» 5 и 6 июля

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 5 и 6 июля состоится финал культурного фестиваля «Каникулы», который организовала продюсерская компания Ильи Авербуха. Весь июнь мероприятие проходило по выходным: гостей ждали спортивные и культурные события, спектакли, лекции и отдых на свежем воздухе.

«Хочется сказать большое спасибо Министерству культуры и туризма Московской области за поддержку этой идеи. Мы открыли для себя новую страницу в организации летних фестивалей и очень надеемся, что этот проект станет „первой ласточкой“ и что в следующем году мы снова встретимся с вами, а сейчас хочется всех пригласить на наш финал, к которому мы все вместе шли с первого июня» — сказал Авербух.

Актриса и писательница Елизавета Арзамасова познакомила детей с героем своей книжной серии — Костиком из Солнечного переулка. Театры «Практика» и Мастерская Брусникина показали спектакль «Хорошо, что я такой», а в музыкальной части выступили юные артисты из «Академии Игоря Крутого».

В субботу 5 июля зрителей ждет современная версия сказки «Красная Шапочка» от театрального объединения «Озеро». Режиссером постановки выступит выпускник ГИТИСа Гоша Мнацаканов. В спектакле сыграют Таисия Вилкова, Владимир Комаров, Дмитрий Кучин и другие актеры. На следующий день состоится большой музыкальный концерт. На сцену выйдут певица Ульяна Мамушкина и инди-поп группа «Обе Две».

Напомним, что от станции метро «Домодедовская» до музея-заповедника «Горки Ленинские» организуют бесплатный автобусный трансфер.