Финал Кубка Валерия Быковского по футболу прошел в Павлово-Посадском округе

На стадионе имени Классона в Электрогорске завершился финал Кубка дважды Героя Советского Союза Валерия Федоровича Быковского по футболу. Одновременно состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Чемпионата Павлово-Посадского городского округа по футболу среди мужских команд.

В решающем матче за главный трофей встретились команды «Эколаб» и «Родина футбола». После напряженной и зрелищной борьбы победу одержала команда предприятия АО «Эколаб», президентом которой является Сейфаддин Гашимович Марданлы.

Турнир был организован Федерацией футбола Павлово-Посадского городского округа под руководством президента Игоря Игоревича Щепотьева и прошел при поддержке Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа.