Финал Кубка Валерия Быковского по футболу прошел в Павлово-Посадском округе
На стадионе имени Классона в Электрогорске завершился финал Кубка дважды Героя Советского Союза Валерия Федоровича Быковского по футболу. Одновременно состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Чемпионата Павлово-Посадского городского округа по футболу среди мужских команд.
В решающем матче за главный трофей встретились команды «Эколаб» и «Родина футбола». После напряженной и зрелищной борьбы победу одержала команда предприятия АО «Эколаб», президентом которой является Сейфаддин Гашимович Марданлы.
Турнир был организован Федерацией футбола Павлово-Посадского городского округа под руководством президента Игоря Игоревича Щепотьева и прошел при поддержке Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа.
Организаторы отметили, что подобные спортивные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди молодежи и укреплению спортивных традиций региона. Федерация футбола Павлово-Посадского городского округа на протяжении 10 лет последовательно развивает футбольное движение в регионе.