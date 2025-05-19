Финал кубка по футболу прошел в Серебряных Прудах

На спортивном ядре села Узуново развернулась борьба за кубок открытия летнего футбольного сезона муниципального округа Серебряные Пруды. В финальном матче встретились команда футбольного клуба «Вятич», представляющая Серебряные Пруды и «Гурьево» из Веневского района Тульской области.

В администрации округа сообщили, что матч начался в стремительном темпе. Уже на первых минутах футболисты «Вятича» открыли счет, а спустя несколько минут увеличили свое преимущество до 2:0. Команда «Гурьево» перехватила инициативу, и игра перешла во взаимные атаки. В результате им удалось еще в первом тайме сравнять счет, забив два мяча и восстановив равновесие на поле.

Во втором тайме счет не изменился. Ни одна из команд не смогла выиграть в основное время. Для выявления победителя была назначена серия послематчевых пенальти. После трех ударов вперед вырвался «Вятич» со счетом 3:1. Однако футболисты «Гурьево» сравняли счет, сделав его 5:5. Вскоре удача отвернулась от «Вятича» — один из футболистов пробил мимо ворот, а гости не упустили свой шанс и забили победный мяч, выиграв серию пенальти и завоевав кубок открытия летнего футбольного сезона.

Победителей и финалистов наградили кубком, дипломами и медалями от отдела по физической культуре и спорту администрации округа.