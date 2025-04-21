Финал конкурса лучших родительских комитетов Подмосковья прошел в Котельниках

Финал Московского областного конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» прошел в школе № 2 в Котельниках. В отборочном этапе выступили 1460 участников, а в заключительный этап попала 31 команда из разных муниципалитетов Подмосковья.

Конкурс «Секреты дружного класса. Родители Первых» впервые организовали Министерство образования Московской области, региональный ресурсный центр «Навигаторы детства» и родительский комитет при Министерстве образования Подмосковья.

Несколько месяцев родители выполняли задания. В финал прошла 31 команда. Все они встретились в Котельниках в школе № 2.

«Воспитательное пространство Подмосковья неразрывно связано с вовлечением родительских сообществ в жизнь наших школьников. Этот конкурс объединил более 1500 команд родителей и детей из 55 округов Московской области. Верю, что это только начало. Креатив, сотворчество и общее стремление наполнить школьную жизнь интересными событиями, где в воспитании детей родители безоговорочно поддерживают школу, формируя школьный климат на основе содружества, сотворчества, сопричастности — вот истинный дух этой инициативы, которая в будущем будет прирастать такими же одержимыми родителями, которых мы увидели в этом проекте», — сказала заместитель министра образования Московской области и автор идеи проекта Лариса Сулима.