Финал конкурса красоты пройдет в Люберцах 8 декабря

В культурном центре «Дом офицеров» городского округа Люберцы завершился отборочный этап конкурса «Люберецкая краса — 2024». В финал, который пройдет в муниципалитете 8 декабря, вышли 10 участниц.

Организовали мероприятие «Молодая гвардия единой России» и администрация городского округа.

По словам председателя конкурса, исполняющей обязанности руководителя местного отделения «Молодой гвардии» Анны Лисак, на отборочном этапе выбрали 10 финалисток.

«Каждая из участниц рассказала о себе, своих достижениях, поделилась взглядами на жизнь, ответила на вопросы судей. Всего на конкурс поступило порядка 20 заявок», — добавила она.

Анна Лисак также рассказала, что сейчас конкурсантки начнут готовиться к финалу. Их ждут занятия, мастер-классы, тренинги, которые помогут девушкам раскрыть таланты.

В культурно-просветительском центре городского округа Люберцы на проспекте Гагарина, дом № 19, 8 декабря состоится финал конкурса.

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