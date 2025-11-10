Финал фотоконкурса «Открытка из дома» прошел в Мытищах

Итоги фотоконкурса «Открытка из дома», который с 2021 года проводится при поддержке Общественной палаты Мытищ и Группы компаний «ССТ», прошли в торгово-развлекательном центре «Июнь». Выставку из 30 лучших работ, выбранных из почти 500 присланных на конкурс, разместили на первом этаже здания.

«Жюри было нелегко, так как в этом году на конкурс поступило больше фотографий, чем обычно. Это связано с тем, что мы не стали ограничивать авторов темами, предложили посоревноваться опытным с опытными, а фотолюбителям — с фотолюбителями, а также представить снимки со всего Подмосковья. Выставка произвела впечатление. Даже высказывалось мнение, что она стала лучшей за все годы проведения конкурса», — отметила автор и руководитель проекта, член комиссии по сохранению народных ценностей, развитию культуры и туризма Общественной палаты Марина Михайлова.

Финалистами стали Наталья Ермакова, Татьяна Першина-Товпеко, Гриша Гривцов, Виталий Демченко и Владимир Малешин, а победителями — Мария Миронова в номинации «Опытные фотографы», Ольга Жущиковская — в номинации «Фотолюбители», Виктория Кириллова — в номинации «Юные фотолюбители» и Наталья Борисова — в номинации «Открытки из дома».

Финалистов и победителей конкурса поздравили председатель Общественной палаты Игорь Савош, его заместитель Сергей Егоров, председатель жюри Сергей Миронов, представитель Группы компаний «ССТ» — директор по коммуникациям компании Артур Мирзоян, депутат Совета депутатов Елена Сюмак и члены жюри.

Экспозицию можно будет увидеть до 17 ноября.