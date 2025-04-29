Финал фестиваля военно-патриотической песни состоялся в Электрогорске

В Павлово-Посадском городском округе прошел финальный гала-концерт X открытого форума-фестиваля военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединило исполнителей военно-патриотической песни со всей страны.

Заместитель главы округа Александр Кулаков приветствовал участников и гостей фестиваля. Гала-концерт собрал на одной сцене 23 коллектива и сольных исполнителей.

Для зрителей выступили артисты Михаил Калинкин, Елена Басова и Мария Кондратьева, представляющая Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Также на сцене выступили вокально-инструментальные ансамбли «Полет» Академии гражданской защиты МЧС России и «Спасатель» Ногинского спасательного центра, а также гости из Донецкой Народной Республики — ВИА «Звезда надежды».

Для маленьких гостей фестиваля был организован скалодром, а полевая кухня предлагала всем желающим гречневую кашу с тушенкой.