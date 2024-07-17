Фильм «Солдат Иван Бровкин» покажут в музее «Артишок» в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кинопоказ советской комедии «Солдат Иван Бровкин» проведут для жителей Химок. Просмотр фильма пройдет 23 июля в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Зрителям расскажут об истории создания полнометражной кинокартины. Фильм повествует о деревенском юноше Иване Бровкине. Жители колхоза считают его бездарным, так как у Ивана ничего не складывается ни в хозяйстве, ни в домашних делах. Затем парень отправляется на службу в армию. Оттуда он пишет письма своей возлюбленной Любаше, дочери председателя колхоза. После этого Иван меняется до неузнаваемости.

Кинопоказ начнется в 11:00 по адресу парк имени Л. Н. Толстого, Ленинский проспект, 2а. Вход свободный.

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