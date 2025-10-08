Фильм о парке Виктора Талалихина сняли в Подольске

В городском округе Подольск сняли фильм «Наш старый — новый парк» о парке культуры и отдыха имени Героя Советского Союза летчика Виктора Талалихина. Создатели посвятили его всем подольчанам, чьей частью жизни и судьбы стал городской парк культуры и отдыха.

Кинокартина рассказывает об истории, творческой жизни и значимых событиях в судьбе подольского городского парка с момента его основания в 1860 году и до настоящего времени. Зрителям показали, как менялся парк, оставаясь при этом одним из самых любимых мест отдыха подольчан.

Параллельно с документальной хроникой и путешествием во времени в фильме есть и художественная сюжетная линия. Это увлекательная прогулка по парку четырех друзей-подольчан, которые выросли в парковом районе, видели развитие городского парка с советских времен до наших дней.

Художественно-документальный фильм «Наш старый-новый парк» создан по инициативе сотрудников парка летом текущего года. Проект приурочен к двум юбилейным датам наступающего 2026 года: 130-летию открытия городского парка для всех горожан и 240-летию его основателя — московского генерал-губернатора графа Арсения Закревского.

Источником вдохновения при создании фильма стала книга подольского писателя и журналиста «Наш старый парк» Юрия Козловского.