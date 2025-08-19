Фильм о монастырях и памятных местах сняли в Можайском округе

Команда Можайского благочиния создала фильм о монастырях и значимых местах округа. Премьера состоится в официальном канале Никольского собора в Телеграм.

Отец Иоанн расскажет историю главных достопримечательностей округа: Никольского собора — духовного центра города, Спасо-Бородинского монастыря — символа мужества и памяти. Зрители также узнают о других памятных местах, хранящих веру и наследие поколений русского православия.

Премьеру киноленты можно увидеть в официальном канале Никольского собора в Телеграм. Там же все желающие смогут записаться на увлекательные экскурсии по территории Можайского кремля. Участники откроют для себя новые страницы прошлого и настоящего Можайской земли.

