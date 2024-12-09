Фильм о материнстве показали на форуме от Общественной палаты Подмосковья

Межрегиональный форум развития институтов гражданского общества провела Общественная палата Московской области. На мероприятии показали фильм режиссера Александра Сукачева «Мамино письмо». Это картина о ценностях материнства и выборе.

«Это трогательная и глубокая драма, которая поднимает важные вопросы о материнстве, выборе и последствиях необдуманных решений. В центре сюжета две женщины, которые сталкиваются с давлением со стороны родственников, друзей и врачей, проходя через сложный путь принятия решения. Картина основана на реальных событиях», — отметил иерей Алексей Ильин.

На форуме обсудили поддержку беременных женщин и необходимость сохранения жизни до рождения.

«Священники сталкиваются с ситуациями, когда на решение женщины оказывают моральное давление другие люди. Защита прав женщин полностью укладывается в концепцию основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отметил руководитель юридической службы Московской митрополии Василий Лосев.

Форум Общественной палаты охватит ключевые аспекты деятельности институтов гражданского общества. В работе мероприятия принимают участие представители Московской области и 12 регионов России.

На выходных в Москве состоялся Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, на который приехали более 20 тысяч человек из 40 стран мира — лидеры мнений, руководители НКО и волонтерских организаций, представители бизнеса и волонтеры.