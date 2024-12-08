Сегодня 18:37 Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ прошел в Москве 0 0 0 Фото: пресс-служба АНО «Евразия» Москва

Награды

Волонтеры

Владимир Путин

Москва

В Москве состоялся Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, на который приехали более 20 тысяч человек из 40 стран мира — лидеры мнений, руководители НКО и волонтерских организаций, представители бизнеса и волонтеры.

Форум приурочили ко Дню добровольца — в России его отмечают 5 декабря. Одним из партнеров мероприятия выступила АНО «Евразия». Депутат Госдумы, председатель совета организации Алена Аршинова подчеркнула, что цели и ценности АНО и форума полностью совпадают. «Такой синергетический эффект оказался очень кстати. <…> Наша задача — чтобы была национальная политика про добрососедство, чтобы не переписывались учебники, чтобы была историческая правда и справедливость», — сказала она.

Фото: пресс-служба АНО «Евразия» 1/3 Фото: пресс-служба АНО «Евразия» 2/3 Фото: пресс-служба АНО «Евразия» 3/3

На своем стенде АНО «Евразия» знакомила участников форума с культурой стран постсоветского пространства. Им предлагали сделать фотографии, пообщаться со звездными гостями и даже отправить новогодние открытки ветеранам Великой Отечественной войны из стран Евразии. В более чем 10 тысячах посланий посетители экспозиции оставили поздравления для тех, кто защищал родину и весь мир в период ВОВ. Ветеранам их передадут волонтеры.

На церемонию открытия #МЫВМЕСТЕ приехал президент России Владимир Путин. Он встретился с финалистами премии форума, среди которых оказался участник программ АНО «Евразия» Жасурбек Камилов из Узбекистана. «Этот год показал всему миру, что волонтерство объединяет народы, укрепляет дружбу. Я знаю, что российские проекты очень воодушевленные, интересные, самое главное, для молодежи. В этом году я исполнил свою мечту благодаря АНО „Евразия“. „Узнай Россию“ — замечательный проект, где я попробовал то самое легендарное мороженное из ГУМа в Москве на Красной площади», — рассказал он главе государства.

Фото: пресс-служба АНО «Евразия» 1/3 Фото: пресс-служба АНО «Евразия» 2/3 Фото: пресс-служба АНО «Евразия» 3/3

В специальной номинации «Волонтер СНГ» международной премии «МыВместе», которую вручали в рамках форума, АНО «Евразия» получила награду.

«Наша АНО „Евразия“, все наши активисты, волонтеры, наша команда очень счастливы получить такую значимую международную награду „МыВместе“ за вклад в развитие гражданского общества и поддержку социальных инициатив. Мы это делаем не ради каких-то наград, просто награда означает, что много людей об этом знает и еще больше присоединится к нашему движению», — заметила Алена Аршинова. Еще одним ключевым событием форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Евразия» и советом Ассоциации волонтерских центров. Организации будут помогать добровольцам из стран СНГ развивать волонтерство и объединять неравнодушных людей для помощи нуждающимся.