Фильм о любви и технологиях начали снимать в Королеве

Фильм расскажет историю о любви в современном мире технологического прогресса. Темами станут сохранение исторической памяти и преодоление времени. В этом героям поможет робот-ровер, который в киноленте выступит символом связи поколений.

Съемки пройдут в знаковых местах Королева. На одной из съемочных площадок накануне побывала директор молодежного центра «Космос» Мария Масик. Она пришла поддержать начинающего кинематографиста.

«Наш молодежный центр всегда рад поддержать талантливых молодых людей в их начинаниях. Благодаря деятельности молодых музыкантов, художников, режиссеров и других творческих людей в городе появляется все больше интересных проектов, а культурная жизнь становится насыщеннее», — сказала Мария Масик.

Отметим, что режиссер Иван Лавренков ранее снял короткометражную работу «Кукушка, которая покинула… Часы».