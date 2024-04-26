Филиалы МОККВД изменят график работы в праздничные дни | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 22:34 Филиалы МОККВД изменят график работы в праздничные дни Медиасток.рф

Читать 360 в

График работы медицинских учреждений Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) изменится свете предстоящих праздников. Корректировки будут действовать с 28 апреля по 12 мая.

В этот период расписание работы всех филиалов диспансера выглядит следующим образом: 28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая — выходные дни. 29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая — рабочие дни с 9:00 до 15:00. 2, 3, 6, 7 и 8 мая — работа в обычном режиме. С 13 мая прием пациентов возобновится в обычном графике.

Реклама

Главный врач МОККВД Юлия Матушевская попросила жителей Подмосковья беречь свое здоровье и обратить внимание на изменения в графике приема пациентов.

Для удобства врачи рекомендуют планировать визиты заранее, учитывая вышеуказанную информацию. Запись на прием возможна через портал госуслуг или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».