Филиалы МОККВД изменят график работы в майские праздники

В связи с праздниками в следующем месяце россиян ожидают длинные выходные. Филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера будут работать по измененному графику с 1 по 11 мая.
Прием пациентов 1, 8 и 9 мая приостановят. Консультативно-диагностические отделения в остальные дни будут работать по обычному или сокращенному расписанию.
Отделения с дневными стационарами можно будет посетить только 5, 6 и 7 мая.
«Будьте внимательны к своему здоровью и учитывайте изменения в расписании работы филиалов учреждения в праздничные дни», — отметила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.
Жителей региона призывают планировать визиты к специалистам заранее.
Жителей Подмосковья пригласили на акцию по посадке деревьев «Сад памяти»
Информационную доску установили на фасаде дома ветерана в Волоколамском округе
Новый агрегат установят в котельной № 4 в Чехове 15 июня
Производство оборудования для сетей сотовой связи запустили в Дубне
Мишустина попросили защитить интересы «обманутых дольщиков»
Всероссийский субботник прошел на 25 локациях в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте