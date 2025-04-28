Филиалы МОККВД изменят график работы в майские праздники

В связи с праздниками в следующем месяце россиян ожидают длинные выходные. Филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера будут работать по измененному графику с 1 по 11 мая.

Прием пациентов 1, 8 и 9 мая приостановят. Консультативно-диагностические отделения в остальные дни будут работать по обычному или сокращенному расписанию.

Отделения с дневными стационарами можно будет посетить только 5, 6 и 7 мая.

«Будьте внимательны к своему здоровью и учитывайте изменения в расписании работы филиалов учреждения в праздничные дни», — отметила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Жителей региона призывают планировать визиты к специалистам заранее.