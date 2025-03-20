Филиал Всероссийского общества слепых в Дубне отметил 25-летие

Дубненская организация Всероссийского общества слепых на протяжении 25 лет помогает жителям с ограниченными возможностями по зрению преодолевать трудности. Ее подопечные регулярно встречаются в клубе общения, проводят шахматные турниры, играют в шашки.

«Мы стараемся, чтобы люди с инвалидностью по зрению были все вместе. Мы всех объединяем, ходим в театры, ездим на экскурсии, занимаемся спортом. Наш девиз: „Вместе мы видим многое, вместе мы видим весь мир“», — поделилась председатель «Дубненской местной организации Всероссийского общества слепых» Наталья Сурикова.

В Дубненском отделении числятся 60 человек. В честь 25-летия для них организовали фестиваль «Веселые голоса» в Доме ветеранов. На сцене выступил ансамбль «Русская душа». Артисты регулярно выступают на городских площадках и в областных конкурсах, не раз становились победителями.

Среди почетных гостей был и глава городского округа Максим Тихомиров.

«Поблагодарил за работу председателя отделения Наталью Сурикову. Знаю, как много она делает для организации. Мы со своей стороны тоже стараемся всегда поддерживать участников. В этом году предоставили новое помещение, где сейчас идет ремонт», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Руководители областной организации Всероссийского общества слепых тоже высоко отметили работу отделения в Дубне.

«Они сплоченные, активные. Дубненская местная организация считается по Московской области передовой», — отметила председатель Московской областной организации Общероссийской организации инвалидов Мтвариса Датикашвили.