Филиал волонтерского центра «Обелиск» открыли в микрорайоне Луговая в Лобне

Добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» расширяет свою деятельность, открыв новый филиал в Лобне, в микрорайоне Луговая. Новый центр располагается в здании опорного пункта полиции, предоставляя местным жителям возможность активно поддержать военных.

Руководитель фонда Андрей Тишков пригласил всех присоединиться к волонтерской деятельности. Всех желающих научат плести маскировочные сети и изготавливать своими руками детали для пошива спецснаряжения.

Помимо ручной работы, фонд принимает материальную помощь на приобретение тканей и фурнитуры. Организация также нуждается в помощи для перемещения заготовок между цехами по городу на автомобиле.

Напомним, что центр помощи участникам специальной военной операции и их семьям расположен по адресу: улица Мирная, 13, к. 2.

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