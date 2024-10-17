Воскресенский завод удобрений установил рекорд по выпуску продукции

Предприятие «Воскресенские минеральные удобрения» в сентябре 2023 года выпустило рекордное количество монокалийфосфата. Производственная цепочка составила более полутора тысяч тонн.

Филиал корпорации «Уралхим» начал выпускать новое водорастворимое удобрение в 2023 году. Оно повсеместно применяется для подкормки злаковых, садово-огородных и овощных культур в открытом грунте и в теплицах, поэтому продукт востребован у потребителей.

Мастер основного производственного участка цеха аммофос № 1 Александр Николаев рассказал, что новая продукция потребовала особого подхода к работе. Благодаря модернизации технологии выпуска и рационализаторским предложениям в сентябре удалось превысить рекорд. Коллектив цеха почти в два раза превысил суточную норму выпуска, увеличив ее до 82 тонн.

«Мы бы не достигли этих результатов без вспомогательных служб — показатели эффективности оборудования были на высоком уровне», — подчеркнул Александр Николаев.

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