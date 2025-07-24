Филиал «ВМУ» в Воскресенске подвел итоги целевого обучения за 2024–2025 год

Реализация программы целевого обучения, направленной на подготовку квалифицированных кадров для предприятия, продолжается в филиале «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим». 50 студентов Воскресенского колледжа и Шатурского энергетического техникума успешно завершили очередной учебный год и перешли на следующий курс.

Две студентки с высокой успеваемостью, получили право на повышенную стипендию.

Студенты совмещают трудовую деятельность с учебой и получают первый профессиональный опыт. 17 целевиков уже приступили к работе в подразделениях филиала, включая тепловую электростанцию, цеха экстракционной фосфорной кислоты и аммофоса, централизованный отдел технического контроля.

11 сотрудников предприятия повышают профессиональную квалификацию без отрыва от производства, продолжая обучение по целевым программам. Два специалиста окончили высшие учебные заведения

Заместитель директора филиала по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что программа целевого обучения является основой стратегии филиала «ВМУ» по развитию кадрового потенциала. «Мы гордимся успехами студентов и сотрудников и продолжим создавать все необходимые условия для их профессионального роста», — сказала она.