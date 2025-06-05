Филиал ВМУ принял участие в промышленной выставке в Воскресенске

Выставка предприятий и ярмарка вакансий «Промышленный потенциал Воскресенска» прошла в городском округе. Особый интерес у посетителей вызвал стенд филиала «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим».

Жители и гости Воскресенска смогли больше узнать о деятельности предприятия, ее ключевых направлениях и вкладе в экономику Подмосковья. Сотрудники филиала ВМУ рассказали об имеющихся вакансиях и подробно ответили на все вопросы посетителей.

Одним из приоритетов предприятия является широкая система социальных льгот и гарантий. Сотрудники получают компенсацию стоимости аренды жилья для иногородних, подъемные для молодых специалистов, могут воспользоваться добровольным медицинским страхованием, корпоративной ипотечной программой и возможностями для развития и отдыха.

Заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала ВМУ Яна Агеева отметила, что предприятие всегда активно участвует в подобных мероприятиях, потому что они дают возможность не только представить вклад в развитие региона, но и встретиться с соискателями, которые ищут стабильную работу.

«Наш филиал активно развивается. Мы заинтересованы в привлечении квалифицированных специалистов и готовы предложить комфортные условия для развития и карьерного роста», — подчеркнула Яна Агеева.