Филиал фонда помощи ветеранам открыли в Люберцах

В Дзержинском городского округа Люберцы начал работу филиал фонда, оказывающего поддержку ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Он расположен в доме № 9 на улице Ленина и рассчитан более чем на 500 жителей города.

В понедельник, 10 августа, работу нового филиала проверили глава городского округа Люберцы Владимир Волков, руководитель фонда в Московской области Ольга Ермакова и депутат Государственной Думы Роман Терюшков.

Перед открытием помещение отремонтировали, установили необходимое оборудование и новую мебель. Филиал полностью адаптирован для маломобильных посетителей: здесь предусмотрены пандус, кнопка вызова, информационные таблички со шрифтом Брайля и поручни.

Специалисты филиала будут помогать ветеранам и членам их семей получать меры социальной поддержки, решать вопросы трудоустройства и образования, медицинского, юридического и бытового характера, а также содействовать адаптации к мирной жизни.

«Филиал полностью доступен для маломобильных посетителей. Сотрудники помогут ветеранам и членам их семей оформить необходимые меры поддержки, получить помощь в трудоустройстве и образовании, а также решить медицинские, юридические и бытовые вопросы», — отметил Владимир Волков.

Первый филиал фонда в городском округе Люберцы работает с декабря 2023 года. Он расположен в Люберцах на Октябрьском проспекте.

Получить дополнительную информацию можно в Управлении по работе с ветеранами СВО по телефону: 8 (498) 732-81-39.