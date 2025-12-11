Фигуристы из Жуковского примут участие в фестивале «Хрустальный лед»

Московская область готовится стать местом проведения первого регионального соревнования по фигурному катанию «Хрустальный лед», организованного тренером и постановщиком шоу Ильей Авербухом. Мероприятие позволит участникам продемонстрировать свое спортивное искусство широкой публике и судьям, среди которых всемирно известные спортсмены — Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Турнир открыт для любителей-фигуристов, независимо от опыта выступлений и возраста. Юные спортсмены смогут попробовать себя в турнире в трех возрастных группах: младшая возрастная категория включает детей 10–14 лет, средняя объединяет юношей и девушек возрастом от 15 до 20 лет, старшая категория представляет тех, кому исполнилось 21 год и старше.

Спортсмены имеют возможность выступить индивидуально либо дуэтом, выбрав одну из четырех категорий выступления: одиночное мужское выступление, индивидуальное женское представление, танцы на льду в парном исполнении, а также групповые композиции.

«Каждый участник получит уникальный опыт оценки профессионалами. Специально отобранные участники примут участие в торжественном гала-представлении, которое пройдет 17 января, где выступающие продемонстрируют лучшие элементы своей техники и хореографии», — сообщили организаторы.