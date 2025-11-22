Фигуристы из Подмосковья завоевали 3 медали на этапе серии Гран-при России

Подмосковные фигуристы завоевали три медали в заключительном этапе юниорской серии Гран-при России «Сердце Сибири». В копилке региона оказались золото и два серебра, сообщили в Минспорте региона.

Лучшими в дисциплине танцы на льду стали Елизавета Малеина и Матвей Самохин из Балашихи. Второе место в соревнованиях также заняли представители Подмосковья — Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин из Краснознаменска. Бронзу получили столичные фигуристы.

Серебро в сольных выступлениях выиграла Елена Костылева, спортсменка Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училища олимпийского резерва № 1 из Краснознаменска. Золотая и бронзовая медали достались девушкам из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

В подмосковном Минспорте напомнили, что заключительный этап юниорской серии Гран-при России «Сердце Сибири» проходит с 19 по 22 ноября в Омске. Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».