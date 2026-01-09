Фигуристки Подольска показали рождественское шоу на льду

В программе были сольные и групповые номера. Выступление на патриотическую тематику показали в национальных русских нарядах.

Руководитель коллектива Маргарита Чеснокова рассказала, что «Восход» успешно принимает участие в балетах на льду и готовит мероприятия по приглашению.

Как отметила спортсменка Анна Селютина, к выступлению готовились ответственно, оттачивая каждое движение на тренировках. В финал областного фестиваля «Хрустальный лед» из этого коллектива прошли две фигуристки, в том числе Виктория Пилипко.

«Это мой сольник, тот же номер. Можно сказать, приближаюсь к финалу и готовлюсь еще на одном выступлении чувствовать себя увереннее», — сказала Пилипко о предстоящем финале 17 января.

По словам зрителей, несмотря на холод, выступление было эмоциональным и ярким. Помимо ледового шоу, для гостей парка работали самоварная станция и детские мастер-классы. Всего праздничную программу посетили свыше двух тысяч человек.