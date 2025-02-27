Фигуристки из Жуковского победили на областных соревнованиях
Юные фигуристы округа продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав несколько медалей на соревнованиях Московской области. Турнир по фигурному катанию прошел на ледовой арене имени Владислава Третьяка в Щелкове.
Воспитанницы спортивной школы «Метеор» завоевали награды в различных категориях. В категории «Юный фигурист» победу одержала Надежда Хрипченко. В категории «третий юношеский разряд» практически весь пьедестал почета заняли жуковские спортсменки: София Смирнова завоевала «золото», а Дарья Тердунова — бронзовую медаль. В этой же категории, но среди спортсменок 2014 года рождения, первое место заняла Вероника Благий.
София Богданова впервые приняла участие в соревнованиях и, по словам тренеров, сразу же заявила о себе, как о перспективной фигуристке. Спортсменка с первого раза набрала техническую оценку, соответствующую третьему юношескому разряду, причем с запасом почти в полтора балла, и остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.
Работа спортивной школы «Метеор» курируется Министерством физической культуры и спорта Московской области.