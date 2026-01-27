Фигуристки из Люберец завоевали бронзу на «Кубке Федерации»

Воспитанницы комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали бронзовые медали на всероссийском физкультурном мероприятии «Кубок Федерации» среди балетов на льду. Первый этап соревнований под названием «Ледовая гармония» прошел 25 января на «Навка Арене».

Участницам из Люберец удалось завоевать две бронзовые медали. Первую награду они получили с танцем «Русские завитушки» в номинации «Пре-новисы В». Вторую бронзу спортсменки завоевали по сумме двух программ в номинации «Юниоры».

Тренируют призеров Екатерина Юдкина и Ольга Рогозина. В соревнованиях, собравших 350 участников, выступили представители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Свердловской и Ленинградской областей. Балет на льду — это дисциплина фигурного катания, в которой команды исполняют групповые программы с художественными элементами.