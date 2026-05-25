Фиджитал-проект из Королева представили на международном семинаре в Сербии

Международный семинар AIMs-2026 прошел 23 мая в сербском Нови-Саде. В конференции участвовали специалисты по культуре, музейному делу и цифровым технологиям.

Команда проекта из Королева «Удобный город» вместе с экспертом Викторией Блохиной представила на семинаре работу «Виртуальная реальность в музейной среде: практико-ориентированное исследование». Участники применяли смешанный подход: анкетирование, наблюдение, отслеживание взгляда и нейроанализ.

Исследование посвящено использованию виртуальной и дополненной реальности в музеях как инструмента для популяризации культурного наследия. Первые пилотные группы формировались в Королеве, что позволило интегрировать местные инициативы в глобальное научное пространство. Особое внимание уделялось аудитории в возрасте 12–16 лет. Проект тесно сотрудничает с библиотекой № 8, привлекая к научной деятельности школьников.

Исследование показало, что пользователи готовы воспринимать технологии виртуальной и дополненной реальности, если они помогают глубже понять экспонаты и добавляют контекст.