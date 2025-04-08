Фестивали ко Дню космонавтики пройдут почти в 100 парках Подмосковья 12 апреля

В субботу, 12 апреля, в более чем 90 парках Подмосковья проведут «Фестиваль космических чудес» в честь Дня космонавтики. Гостей ждут шествия в костюмах, выставки моделей ракет, астрономические мастер-классы, увлекательные квесты и концерты.

Главным центром праздника традиционно станет Центральный парк Королева. Там можно будет не только увидеть уникальные фото проекта «Шаг в космос», но и попробовать «планетные» блинчики, сыграть в советскую настольную игру «Астрономия» или посмотреть документальный фильм о Гагарине. А вечером — заглянуть в телескоп и рассмотреть звезды.

В Павловском Посаде развернут выставку под открытым небом от Музея Валерия Быковского. Кроме того, гости попробуют «космический завтрак» и смогут смастерить собственную модель ракеты на мастер-классах. Для детей подготовили лекцию о первом отряде космонавтов.

Любителей науки в Жуковском ждет шоу с электричеством, лекция о далеких галактиках и интерактивная программа «От винта». Завершится день праздничным концертом.

В Дубне пройдет «Парад планет» — костюмированное шествие, а также квест «Космическое путешествие». В финале праздника в городе покажут видеообращение космонавтов с МКС.

Долгопрудный встретит гостей фотовыставкой о местных героях-космонавтах, лекциями об их вкладе в освоение космоса и творческими мастер-классами.